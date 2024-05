Genea Lanzara - si interrompe il cammino nei play off promozione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi conclude nelle Marche ildellaneiOffper la Serie A Gold. I ragazzi allenati da coach Maione hanno ceduto in Gara 2 ai padroni di casa della Pallamano Camerano,ndo ai quarti di finale il sogno di approdare in massima serie. Nel match di andata i salernitani hanno tenuto testa ai più esperti avversari nel corso dei sessanta minuti di gioco, chiudendo poi la gara andata in scena tra le mura amiche della Palestra Palumbo col punteggio finale di 26-22; nella gara di ritorno la compagine salernitana non è riuscita a tenere testa agli avversari, che hanno meritatamente guadagnato il pass per la semifinale archiviando il match sul finale di 39-18. In terra marchigiana, capitan Milano e compagni hanno dovuto fare i ...