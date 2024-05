Gazzetta | De Laurentiis Punta su Pioli per la Ricostruzione del Napoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Secondo la, Deha imparato la lezione: per ricostruire ilserve un allenatore vincente.è il primo della lista per credibilità e caratura. Secondo ladello Sport, il presidente Aurelio Deha tratto una lezione importante dalla deludente stagione appena trascorsa. Come sottolineato dal quotidiano, “Il calcio è programmazione”, e arrivare con idee confuse,ndo su un allenatore fuori dal giro internazionale, si è rivelato un azzardo costato caro al. La Certezza: Serve un Allenatore Vincente Desembra avere le idee chiare per il futuro: “Ci vuole un allenatore importante, vincente, che sappia attirare i campioni e che sia credibile agli occhi dello spogliatoio”. ...

Montella è l’uomo nuovo per la panchina del Napoli. De Laurentiis lo ha incontrato . Lo scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo. Gli piaceva dai tempi di Catania, poi della Fiorentina. E recentemente si sono incontrati a Roma. Il presidente azzurro vuole un nome importante per ripartire, per ... Continua a leggere>>

La Gazzetta dello Sport oggi prova a fare il punto sulla situazione disastrosa del Napoli e a spiegare perché il presidente De Laurentiis ha deciso di soprassedere sul ritiro dopo la sconfitta contro l’Empoli “Gli effetti non ci sono stati allora e spedire la squadra in ritiro punitivo ... Continua a leggere>>

Stravolgimento totale in vista per il Napoli . De Laurentiis è furioso con la squadra, per il patron nessuno è invedibile, anche i big come Kvara tskhelia, Di Lorenzo e Lobotka . nessuno è al sicuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto ad una vera e propria rivoluzione per rilanciare il ... Continua a leggere>>

gazzetta annuncia: nella testa di De laurentiis c’è Pioli in pole per il Napoli da ricostruire - Ultime notizie SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De laurentiis lo scorso anno affermò «Questa squadra può allenarla chiunque…». No, non è così. Il calcio è programmazione, come racconta l' ... Continua a leggere>>

Il Corriere dello Sport - Max Point - Il Corriere dello Sport pone in primo piano il big match di domani sera tra Roma e Juve. In caso di vittoria, i bianconeri centrerebbero la matematica qualificazione in Champions. Continua a leggere>>

gazzetta - Juventus forte su Zirkzee: tre cessioni per finanziare il colpo - La Juventus appare sempre più forte su Joshua Zirkzee nonostante le insidie provenienti da Milan e Arsenal. Secondo quanto riportato da La gazzetta dello Sport, il club bianconero sarebbe pronto a fin ... Continua a leggere>>