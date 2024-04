Montella è l’uomo nuovo per la panchina del Napoli De Laurentiis lo ha incontrato Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 aprile 2024)per ladel. Delo ha. Lo scrive lacon Vincenzo D’Angelo. Gli piaceva dai tempi di Catania, poi della Fiorentina. E recentemente si sono incontrati a Roma. Il presidente azzurro vuole un nome importante per ripartire, per cancellare l’anno nero e riportare velocemente ila lottare per le zone alte della classifica. Ed è così che si è riaccesa la scintilla per Vincenzo, capace di riscrivere la storia della Turchia da quando è stato scelto per allenare la nazionale:ha portato Calhanoglu e compagni a qualificarsi all’Europeo da primi nel girone davanti alla Croazia. E di recente ha fatto il colpo in amichevole ...