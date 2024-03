FOTO Robotica | l’Aurigemma trionfa alla fase regionali

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAccederannonazionale dal 10 al 13 aprile a Verbania, le squadre Gemma VERDE e Gemma AZZURRA dell‘I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino, classificatesi rispettivamente al 1° e al 2° posto regionale per la sezione M-Block di, nell’ambito della Rete Territoriale “Robocup Junior Academy Campania”. Le due compagini dell’I.C Aurigemma hanno sfidato compagni di altre scuole nellaregionale che si è svolta questa mattina presso l’I.C. di Serino. Ad accogliere i partecipanti, la dirigente dell’I.C. di Serino Antonella De Donno che ha sottolineato l’importanza della diffusione dellaper l’acquisizione delle competenze digitali. A prendere parte alle gare gli studenti di Monteforte, divisi in due squadre: ‘Gemma verde’ e ‘Gemma azzurra’, Alessandro ...

E se Kate Middleton fosse scomparsa volontariamente come Agatha Christie: E se Kate Middleton fosse scomparsa volontariamente come Agatha Christie: La FOTO taroccata con i figli e le distaccate scuse su X non fanno che aumentare il mistero e alimentare le teorie del complotto sulla principessa Kate. E se fosse scomparsa volontariamente imitando l ...

Kate e la foto ritoccata, Kensington Palace non pubblicherà l’originale: Kate e la FOTO ritoccata, Kensington Palace non pubblicherà l’originale: Kate e la FOTO ritoccata, Kensington Palace non pubblicherà l’originale(Adnkronos) – Kensington Palace non pubblicherà la FOTO originale di Kate e dei suoi figli diffusa ieri per la festa della mamma, ...

La foto ufficiale della principessa Kate "è stata manipolata". No comment dai Reali: La FOTO ufficiale della principessa Kate "è stata manipolata". No comment dai Reali: Kensington Palace h a pubblicato una FOTO della principessa Kate, la prima ufficiale dopo l'operazione di metà gennaio, ma l'immagine è stata pubblicata in tarda serata dall'AFP e da altre agenzie di ...