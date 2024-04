Salva la vita agli agenti | cane poliziotto “robot” eroe FOTO

(Di martedì 2 aprile 2024)la, protagonista un” che diventa inebilmente l’della giornataA quanto pare glidevono (nel vero senso della parola) laal. Quest’ultimo, considerato da sempre come il migliore amico dell’uomo, assoluto protagonista di questa vicenda che stiamo per andarvi a raccontare. Anche se questa vicenda vede come protagonista un altro tipo di animale. Già, soprattutto quello in versione “ica“. Ci troviamo negli Stati Uniti D’America in cui Roscoe, appunto ilico, hato laad alcuni ...

La Promessa , anticipazioni di martedì 2 aprile 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa , in onda su Canale 5 ... (movieplayer)

Tempo di lettura: < 1 minutoSi era allontana to sabato mattina della sua abitazione di Scafati, in provincia di Salerno, senza più dare notizie di sè. È stato ri trovato dai carabinieri in una ... (anteprima24)

Ha aggredito la moglie in preda alla gelosia, a Taranto. E al culmine della rabbia l'ha colpita alla testa usando come arma il cellulare della donna. Il tutto sotto gli occhi della figlioletta di... (quotidianodipuglia)

Blog | Gaza: Cesvi consegna 180mila buste di cibo Salvavita ai bambini - Alley Oop - «La situazione nella Striscia di Gaza è catastrofica e continua a peggiorare: la carestia incombe e i bambini muoiono di fame. Mai avremmo immaginato di dover portare alimenti Salvavita alle porte del ...informazione

Trasporto sanitario urgente per un uomo in pericolo di vita da Lamezia a Pisa - Lamezia Terme - Volo Salvavita nel giorno di Pasquetta. Oggi, infatti, un Falcon 50 del 31º Stormo ha effettuato un Trasporto Sanitario Urgente di un uomo in imminente pericolo di vita. L'uomo è stato ...lametino

Alla scuola prima di Isola della Scala il corso per insegnare le manovre Salvavita agli alunni - Un contributo per far conoscere le manovre Salvavita ad alunni e alunne dell'istituto comprensivo Fratelli Corrà. La Giunta comunale di Isola della Scala ha deliberato un supporto economico di 600 ...veronasera