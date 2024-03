Forio d’Ischia | insulta donna e aggredisce un vigile a pugni | arrestato

“Io in roulotte e tu in una casa , non è giusto!” . Così un 43enne si è rivolto ad una donna . Poi aggredisce un agente della Polizia Municipale La storia che hanno ricostruito i carabinieri della ... (puntomagazine)

Forio d’Ischia. L’uomo era in possesso di 55 grammi di cocaina e in casa trovato materiale per il confezionamento Il 10 gennaio scorso, gli agenti del Commissariato di Ischia hanno notato in via ... (puntomagazine)