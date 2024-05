Firenze vara gli incentivi per le due ruote - fino a 30 euro al mese per chi usa la bici

Firenze , 22 aprile 2024. “Come Ordine degli Ingegneri di Firenze abbiamo vara to il bilancio di genere , che è il primo realizzato da un Ordine degli Ingegneri in Italia, e nasce con l’obiettivo di analizzare le discrepanze di genere in un settore storicamente a prevalenza maschile. I dati mostrano ... Continua a leggere>>

Nella ventiduesima giornata di Serie A1 2023/24, Scandicci trova la vittoria in trasferta a Chieri per 3-1. Trionfa invece in casa e in tre set Vallefoglia, che ha la meglio su Trento per 3-0. Infine, vittoria in trasferta anche per Novara, che piega in quattro set Firenze dopo una partita ... Continua a leggere>>