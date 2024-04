Pari Opportunità - l’Ordine degli Ingegneri di Firenze vara il bilancio di genere

(Di lunedì 22 aprile 2024), 22 aprile 2024. “Come Ordinediabbiamoto ildi, che è il primo realizzato da un Ordinein Italia, e nasce con l’obiettivo di analizzare le discrepanze diin un settore storicamente a prevalenza maschile. I dati mostrano come la presenza femminile si assesti intorno al 17/18%, l’obiettivo per il futuro è renderesempre più rosa”. A dirlo è Andrea Ottati, coordinatore della Commissione Giovani edell'Ordinedi, in occasione della pubblicazione del primodi ...

“Roma si unisce alla battaglia per la Pari tà di genere. Una sfida che si può vincere solo insieme” , così in una nota Monica Lucarelli , Assessora alla Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari ...

Teverola. Il laboratorio “Teverola in Testa” comincia a tracciare i punti del proprio manifesto politico-associativo, esplicitando una particolare sensibilità alla tutela delle Pari opportunità e ...

Cascina , 20 aprile 2024 – Tornerà domenica 21 aprile, a partire dalle 15:00 in Corso Matteotti e in Piazza dei Caduti la Giornata per le pari opportunità e la non discriminazione, organizzata dalla ...

Welfare aziendale, Ghilardi (A2A): "120 milioni per i genitori del Gruppo, ma il cambiamento deve essere culturale": Nell'ultimo evento dedicato a 'Demografia' e 'Sostenibilità', dal titolo "Per un'Europa giovane: transizione demografica, ambiente, futuro" e promosso dalla ministra per le Pari opportunità Eugenia ...

Smart TV Samsung Crystal UHD: un AFFARE da non perdere ( - 32%): ... l'eccezionale Smart TV Samsung Crystal UHD da 65 è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per ... garantendo dettagli nitidi e una qualità dell'immagine senza pari. Che tu stia guardando un film, ...