Volley femminile | Serie A1 | Novara vince su Firenze in quattro set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Nella ventiduesima giornata diA1 2023/24, Scandicci trova la vittoria in trasferta a Chieri per 3-1. Trionfa invece in casa e in tre set Vallefoglia, che ha la meglio su Trento per 3-0. Infine, vittoria in trasferta anche per, che piega insetdopo una partita combattuta, soprattutto sul finale. Scandicciin trasferta su Chieri per 3-1. Il primo set vede le ospiti trovare il successo per soli tre punti, in un parziale terminato 22-25. Nel set numero due, Chieri soffre gli attacchi delle avversarie e Scandicci ha la meglio per 25-19. Il terzo set vede le padrone di casa riuscire a controllare il gioco, portandosi in vantaggio e trovando la vittoria per 25-22. La partita termina al quarto set, con Scandicci che torna ad imporsi per 25-22. Poco più tardi, Vallefoglia ...