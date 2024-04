Femminicidio di Auriane Nathalie Laisne nella chiesa di Aosta | chiesta l’estradizione per Teima Sohaib

(Di venerdì 12 aprile 2024) Il prossimo 18 aprileapparirà davanti ai giudici di Grenoble che decideranno sull'estradizione in Italia del 21enne. Il ragazzo è accusato deldi, la 22enne trovata morta in una chiesetta abbandonata di La Salle.

Le accuse del procuratore a Sohaib Teima, 21 anni, arrestato durante la fuga in Francia: “Ha portato la giovane nella chiesetta per ucciderla, dopo il delitto le ha sottratto documenti e telefonino” (torino.repubblica)

Femminicido di La Salle, Sohaib Teima al centro di due inchieste tra Italia e Francia - La procura di Aosta attende una decisione in merito all'estradizione del giovane sospettato di aver ucciso Auriane Laisne. Intanto riaffiorano altri particolari sulla sua infanzia ...rainews

Rocket Gamers – Uccisa a 22 anni in Val dAosta: il procuratore parla di Femminicidio - Una giovane francese di 22 anni è stata trovata morta in una chiesetta diroccata in Valle d’Aosta, e la procura ha definito il caso come un Femminicidio. La vittima, Auriane Nathalie Laisne, è stata u ...rocketgamers

Omicidio di Aosta, chiesta l'estradizione per il 21enne italo-egiziano - La procedura è già stata avviata. Il giovane è stato messo in custodia cautelare in Francia, dove è stato arrestato. Secondo gli inquirenti italiani è "gravemente indiziato" dell'omicidio avvenuto a L ...ilgiornale