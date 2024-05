F1 - Sergio Perez | L’addio di Adrian Newey si farà sentire Miami assomiglia a Suzuka e faremo bene

(Di giovedì 2 maggio 2024)è carico e determinato in vista del fine settimana del Gran Premio di, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato della Florida ci attende un altro weekend con il format rivoluzionato dalla Sprint Race con la Red Bull che vuole dominare nuovamente la scena. Il messicano è fiducioso, e non potrebbe essere altrimenti, come spiega nel corso della conferenza stampa odierna: “Penso che gli ultimi fine settimana sono stati buoni e penso che gli aggiornamenti che abbiamo introdotto aci permetteranno di adattarci anche a questo circuito”. Una RB20 dominante anche in questa stagione, anche se il suo creatore,ha annunciatoal team di Milton Keynes: “Parliamo di una parte fondamentale della nostra scuderia. ...

perez è deluso dall'uscita di Newey, ma "Horner ha fatto un ottimo lavoro". - Sergio perez spera in un nuovo contratto con la Red Bull Racing. Se il messicano dovesse ottenere un nuovo impegno per il 2025, non correrà più su un'auto direttamente attribuita ad Adrian Newey, ma s ... Continua a leggere>>

Verso miami: il lento la chiave per andare forte - Le caratteristiche di miami valorizzano l'enorme finestra di utilizzo della Red Bull, mentre Ferrari punta a rimettersi davanti a McLaren ... Continua a leggere>>

Formula 1, Racing Bulls svela la nuova livrea per il GP di miami | FOTO - Formula 1, le immagini della nuova livrea della Racing Bulls per il GP di miami – Prosegue il conto alla rovescia in vista del gran premio di miami, in programma domenica 5 maggio. Per l’occasione, ... Continua a leggere>>