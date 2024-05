F1 oggi Gp Miami | gli orari e dove vederlo in diretta tv e in differita Sky - Tv8 e Now

La Formula 1 si è recata a Miami per la prima delle tre gare che si terranno quest’anno negli Stati Uniti d’America. Per la seconda volta quest’anno, il weekend è caratterizzato da una speciale formula sprint, ma l’insolito programma non è bastato a turbare il leader del campionato Max ... Continua a leggere>>

L’attesa sta per finire, la Formula 1 sta per tornare protagonista. E lo farà a Miami Dove nel week-end andrà in scena il sesto appuntamento della lunghissima stagione 2024. E sarà di nuovo un week-end atipico perché si disputerà anche la gara sprint, ragion per cui il programma verrà stravolto. ... Continua a leggere>>