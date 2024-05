(Di venerdì 3 maggio 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la1. Va in scena il terzodidella storia della1, sesta corsa delnonché secondo weekend Sprint della stagione. La gara capita in una settimana ricca di eventi per Ferrari. La città della Florida vivrà tanti momenti da ricordare, a cominciare dalla conclusione proprio in città della International Cavalcade che vedrà coinvolti alcuni dei clienti Ferrari più importanti al volante delle loro Ferrari provenienti da alcuni dei luoghi più suggestivi di Tennessee e Florida. Il culmine della settimana sarà proprio domenica con il. Le monoposto della Scuderia Ferrari HP, forti del supporto del nuovo title partner, saranno in pista con una livrea speciale, ...

Dalla Cina agli Stati Uniti, in attesa dell’arrivo in Italia a Imola. La Formula 1 fa tappa a Miami per il sesto Gran premio della stagione. In Florida, come a Shanghai, ci sarà anche la gara Sprint che stravolge il normale format del weekend. Sui 5.412 metri del circuito cittadino di Miami un ... Continua a leggere>>

Il Draft tra roster in WWE che tanto ci divertiva in passato non funziona più. L’attuale formula ha ucciso uno degli eventi più elettrizzanti dell’anno, le ultime settimane sono state esplicative in questo senso. Che emozioni volete che trasmetta l’annuncio che il wrestler Pinco Pallino che ... Continua a leggere>>

La Formula 4 Australia 2024 sarà la sesta stagione dell’omonimo campionato dopo lo stop causato dalla pandemia di Covid-19 (l’ultima edizione è stata infatti nel 2019): organizzato dal promoter Top Speed, le gare saranno trasmesse in italiano dal canale YouTube di Parc Fermé in virtù dell’accordo ... Continua a leggere>>

formula 1 2024, in diretta esclusiva Gran Premio Miami Sky Sport e NOW - In arrivo su Sky e in streaming su NOW appuntamento con la formula 1. Va in scena il terzo Gran Premio di Miami della storia della formula 1, sesta corsa del 2024 nonché secondo weekend Sprint della s ... Continua a leggere>>

Senna, il primo emozionante teaser - È stato diffuso il teaser della serie che racconterà la storia del tre volte campione del mondo di formula 1 dall’inizio della carriera automobilistica, dal trasferimento in Inghilterra per competere ... Continua a leggere>>

Hamilton: «Mi piacerebbe moltissimo lavorare con Newey in Ferrari. È in cima alla mia lista» - Sono tutte conversazioni private, ma se dovessi fare una lista di persone con cui vorrei lavorare, lui sarebbe in cima»: così Lewis Hamilton nella conferenza stampa che apre il fine settimana del Gran ... Continua a leggere>>