Medicina - ecco i vaccini del futuro | saranno somministrati con un cerotto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il vaccino contro morbillo e rosolia potrebbe essere somministrato tramite un semplice, dotato di minuscoli aghi che penetrano nella pelle in modo indolore. A documentare l’efficacia e la sicurezza di questo nuovo approccio uno studio, pubblicato sulla rivista The Lancet condotto dagli scienziati dell’Unita’ Gambia del Medical Research Council (MRC) presso la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). Il gruppo di ricerca, guidato da Ed Clarke, ha completato la sperimentazione di fase uno delvaccinale, sviluppato da Micron Biomedical Inc. Nell’ambito del trial, sono stati coinvolti 45 adulti, di età compresa tra 18 e 40 anni, 120 bambini, tra 15 e 18 mesi, e 120 neonati, tra nove e dieci mesi di vita. I partecipanti, reclutati in Gambia, hanno ricevuto il vaccino contro il morbillo e la rosolia mediante ...