Ecco perché risulta ancora infondata la teoria dell’ossido di grafene nei vaccini

(Di martedì 30 aprile 2024) Stefano Montanari è noto per le sue affermazioni controverse suiCovid e sul nuovo Coronavirus, molto apprezzate negli ambienti No vax. Circola un video di una intervista in cui Montanari parla del fantomatico ossido dinei, dando a chi li produce la «licenza di uccidere» e altre affermazioni come «cavie umane a non finire». Per chi ha fretta: Una clip riporta le affermazioni di Montanari che parla delle sue analisi al microscopio in campo oscuro sulla presenza dineie di sostanze cancerogene nei tamponi diagnostici. Nessuna delle affermazioni in oggetto è suffragata da fonti autorevoli. L’uso della microscopia in campo oscuro si è già rivelata inadeguata per accertare tali contaminazioni. Analisi Chi condivide queste affermazioni di Montanari ...