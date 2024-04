Bimbo ucciso da pitbull - domani l’autopsia | lutto cittadino a Eboli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Proclameremoappena la salma del piccolo Francesco Pio verrà liberata e ci saranno i funerali”. Lo afferma il sindaco di(Salerno), Mario Conte, all’indella feroce aggressione di dueai danni di undi 13 mesi, in una villetta a Campolongo. “La Procura – dice il primoall’ANSA – ha disposto, che forse giàsi dovrebbe svolgere all’ospedale di Battipaglia. Quando si terranno i funerali, la città disi fermerà per dare l’ultimo saluto al piccolo. Stamani ho incontrato il nonno, ancora sconvolto e distrutto. Nessuno si spiega come sia potuto accadere. Tutto si è verificato in qualche istante. Una scena ...