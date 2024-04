Funerali del bimbo ucciso dai pitbull - a Eboli lutto cittadino Disposta autopsia

In provincia di Pisa, al Santuario della Madonna di San Romano, si sono tenuti quest’oggi i Funerali di Mattia Giani, il calciatore del Castelfiorentino United morto una settimana all’ospedale di Careggi, a Firenze, in seguito a un malore che lo ha colpito durante una partita di Eccellenza a Campi Bisenzio. Presenti, in un clima di enorme commozione, circa mille persone per l’ultimo saluto al giocatore, tra cui i familiari e la fidanzata ... (sportface)