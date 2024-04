Marcell riparte dal Roma Sprint Festival il 18 maggio Filippo in pista già il 13 aprile in Florida I cento chiamano | Jacobs e Tortu rispondono Doppio esordio con la voglia di rivincita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Sciolgono le riserve i campioni della staffetta e dell’atletica azzurra. Siachehanno infatti svelato le date del proprio debutto stagionale. Il primo, che per il momento sta lavorando negli Stati Uniti, in vista di una stagione a dir poco impegnativa, scenderà insabato 13a Gainesville, in, nei 100 metri. Nonostante il focus, o comunque la gara su cui può raccogliere di più sia il 200, il lombardodalla distanza con cui c’è stato il primo amore e con cui è entrato nei libri di storia (grazie al 9.99 del 2018 a Madrid: primo italiano sotto i 10 secondi).non gareggia sui 100 metri dal meeting di Savona di2023, mentre sui 200 ha in tasca la ...