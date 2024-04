Jacobs annuncia il suo ritorno | sarà a Roma il 18 maggio | “Voglio vincere ancora l’oro olimpico”

Parigi 2024, Jacobs in gara allo Sprint Festival di Roma: “Ho voglia di rivincita”. E come idolo sceglie Hamilton - Marcell Jacobs da lontano guarda l’Italia ma pensa solo a prepararsi. La scelta di lasciare casa per andare ad allenarsi in Florida sembra dare i frutti sperati almeno sotto il profilo psicologico con ...sport.virgilio

Atletica, Marcell Jacobs: “Il 18 maggio farò la prima gara a Roma” - "La mia prima gara in Italia sarà il 18 maggio al Roma Sprint festival". Lo ha annunciato Marcell Jacobs in una intervista a Sky Sport dagli Stati Uniti, dove si sta preparando per la stagione agonist ...roma.repubblica

Marcell Jacobs torna ad allenarsi in Italia: nuova base per preparare Europei e Olimpiadi - Marcell Jacobs si sta attualmente allenando in Florida sotto la guida di Rana Reider e dovrebbe fare il proprio debutto stagionale durante il mese di aprile, per poi unirsi al gruppo di velocisti azzu ...oasport