Basket - in Divisione Regionale - il CUS Pisa saluta perdendo con WOLF Pistoia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Nonostante un’ottima prova, termina con la quinta sconfitta consecutiva la stagione del Cosmocare CUSin2: davanti al proprio pubblico, gli uomini di Pietro Leoncini si sono infatti arresi alla capolista. Gli universitari terminano così all’ottavo posto, con 12 vittorie in 26 gare. LA CRONACA – Nonostante l'importanza relativa dell'incontro, il CUS onora l'impegno e prova a mettere i bastoni tra le ruote della capolista. L'inizio è contratto da parte di entrambe le squadre e il punteggio rimane basso sia per l'intensità difensiva che per le scarse percentuali dal campo. Nel secondo quarto gli ospiti provano l'allungo, ma il CUS reagisce, alternando vari tipi di difesa e mettendo in crisi l'attacco della capolista. Si va così ...