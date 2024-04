Case green - la ricetta di Bankitalia Incentivi? S - ma solo ai redditi bassi

(Di sabato 27 aprile 2024) In uno studio laper finanziare l’efficientamento chiesto dalla Ue senza pesare sul bilancio. Mai più 110% Compartecipazione dei proprietari in base alla ricchezza, esclusione delle seconde, lavori finanziati in bolletta Segui su affaritaliani.it

In uno studio la ricetta per finanziare l’efficientamento chiesto dalla Ue senza pesare sul bilancio. Mai più 110% Compartecipazione dei proprietari in base alla ricchezza, esclusione delle seconde Case , lavori finanziati in bolletta Segui su affaritaliani.it Continua a leggere>>

case green: “È una rivoluzione che va gestita, e alla fine converrà a tutti” - Il segretario generale della Rur (la rete urbana delle rappresentanze): «Il nostro patrimonio immobiliare è vecchio e inquinante.

Continua a leggere>>

Dolci «meno dolci», le ricette alternative per festeggiare in modo più «leggero» - Nella rubrica «Smart Tips» si parla dei trucchi in cucina per rendere le torte più salutari, ma gustose. Dallo zucchero, all'olio al posto del burro, alle farine per addensare ...

Continua a leggere>>

Polpette perfette, con la ricetta di Benedetta non hanno difetti: mio figlio ne va pazzo e vuole sempre il bis - Benedetta Rossi snocciola i suoi trucchetti per dare vita a delle polpette di carne che siano perfette e deliziose ...

Continua a leggere>>