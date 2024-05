Case green - i primi lavori da fare per il miglioramento dell’efficienza energetica

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 2 maggio 2024) La Direttiva sull’Efficienzadegli edifici (Epbd) è certamente un passo importante verso la modernizzazione del parco immobiliare italiano e l’intento di ridurre il consumo energetico. La direttiva Epbd mira a promuovere l’efficienzae l’utilizzo delle energie rinnovabili nell’edilizia, contribuendo così agli obiettivi dell’Ue per il 2030 Per il loro raggiungimento, la direttiva prevede una serie di misure, tra cui: Riduzione del consumo energetico: Una riduzione media del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035 per gli edifici residenziali. Ristrutturazione degli immobili: Il 55% della riduzione dovrà essere ottenuta attraverso la ristrutturazione del 43% degli immobili con le prestazioni energetiche peggiori. Edifici a emissioni zero: Tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere a emissioni zero a partire dal ...