David di Donatello | Mario Martone vince il premio

(Di sabato 4 maggio 2024) Il grande regista napoletanoha vinto ildi- Miglior DocumentarioCecilia Mangini con il suo “Laggiù qualcuno mi ama”, dedicato a Massimo Troisi. La proclamazioneera seduto accanto alla sua amata Ippolita di Majo. Nel sentir pronunciare il suo nome sorride, felice e fiero, emozionato e, dopo essersi aggiustato la giacca, si dirige verso il palco. È stato un brivido, è stato davvero un brivido a suggellare questo momento e a dar voce al discorso dell’immenso regista napoletano: “Devo dire che quando siamo usciti di casa per venire qui c’era un arcobaleno e non ho potuto non guardare in alto e, insomma, Massimo quaggiù qualcuno ti ama, evidentemente. Grazie ai giurati ...