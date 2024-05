David di Donatello 2024 - cronaca di una vittoria non annunciata

(Di sabato 4 maggio 2024) Doveva essere l’edizione di Paola Cortellesi e del suo C’è ancora domani e invece a conquistare 7 statuette alla 69^ cerimonia deidiè Io capitano di Matteo Garrone, tra cui miglior film e miglior regia. Io Capitano Una scena del film Io capitano Greta De Lazzaris via press office 01 Distribution«Questo film nasce dall’idea di ascoltare chi di solito non viene ascoltato, è stato fondamentale lavorare insieme a chi realmente ha vissuto quell’odissea contemporanea», ha dichiarato Garrone, che ha ringraziato i due attori protagonisti del film. 69thDi- Winners Photocall Paola Cortellesi Franco Origlia/Getty ImagesPaola Cortellesi comunque ha portato a casa 6, una bella soddisfazione per l’attrice che ha esordito alla regia e ha conquistato la ...

