Frase choc contro Vannacci - la provocazione di Porro e Cruciani | Se fosse stata contro Scurati

“Non posso giocare così di m***da”. Carlos Alcaraz era incredulo quando lo ha detto all'allenatore Juan Carlos Ferrero, l'uomo che lo rimette sempre in pista nei momenti di difficoltà. Ma alla fine però il cambio di passo non c'è stato e il numero due al mondo è così uscito mestamente nei quarti ... Continua a leggere>>

Bernardini (possibile frattura a un dito di un piede) e Noccioli out; Perillo in forse, Bruzzo rientra in gruppo con la maschera, dopo la frattura al setto nasale contro il Figline; mentre si rivede ad allenarsi anche il lungodegente Andolfi. Questo il bollettino medico del Tau, in vista della ...

Continua a leggere>>