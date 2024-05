Classe in gita senza studenti con disturbi Valditara sbotta | Scelta non condivisibile

(Di sabato 4 maggio 2024) Indidattica solo con la media dell'8, gli altri restano a casa. È quanto accaduto all'Istituto comprensivo statale Niccolò Tommaseo, nel centro di Torino, secondo quanto riportato da La Stampa. Un'interapartecipa al progetto «Riconnessioni». Ragazzi di 14 e 15 anni alle prese con un podcast ma quando è l'ora di passare dalla teoria alla pratica, di andare ina Milano nella redazione di Radio24, non c'è posto per tutti. Sono ammessi solo 15e, si legge nel verbale del consiglio di, il «criterio scelto per la selezione dei 15 è quello del merito». Una decisione trasmessa ai genitori tramite il diario scolastico: «Gli allievi partecipanti sono stati selezionati in base agli esiti del primo quadrimestre e alle necessità di recupero». E così Stefano (nome di fantasia) ...

