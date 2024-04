Veronica Lucchesi | voce di La Rappresentante di Lista è una delle protagoniste del film Gloria! | la nostra intervista

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Musica e cinema. Un binomio che fa sorridere di gioia. Più nota al grande pubblico come la cantante del duo Ladi. Trentasei anni, di Viareggio,è tra ledi!, l’esordio alla regia di un’altra cantautrice con la passione del cinema, Margherita Vicario. Da Sanremo a “!” Una comunanza di intenti che le ha portate a collaborare prima sul palco di Sanremo (hanno duettato nella seratacover nel 2022 con Be my baby). Poi in!,ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine 700. E che racconta la storia ...