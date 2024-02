Veronica Lucchesi La Rappresentante di Lista da Sanremo al film GLORIA!

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Ladi) DAL PALCO DIALDall’11 Aprile al Cinema In Concorso al Festival di Berlino, voce del noto duo Ladi, composto dae Dario Mangiaracina, duetterà stasera acon la cantante Annalisa (in gara con l’inedito “Sinceramente”, già in testa alle classifiche italiane e tra i più trasmessi dalle radio) Eseguiranno la cover del famosissimo brano Sweet Dreams degli Eurythmics. Non è un debutto per Ladisul Palco dell’Ariston, che ha già gareggiato negli scorsi anni con due ...