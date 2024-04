(Di sabato 20 aprile 2024) La questione in fondo è sempre la stessa: sulla giustizia, il governo avrà o no il coraggio di passare finalmente dalla stagione delle chiacchiere a quella delle riforme? E sulla giustizia,... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Sorteggio al Csm e carriere separate: così Meloni può sfidare il partito dei pm - La giustizia entra nella campagna per le europee. La premier chiede a Nordio di portare in Consiglio dei ministri martedì prossimo le due “riforme radicali”. È tempo di superare lo status quo Certo c ...ilfoglio

Mattarella bacchetta le toghe: “I componenti del Csm non cerchino consenso per sé o per altri” - Basta con le logiche di “scambio”. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è tornato a bacchettare i magistrati. L’occasione ...ilriformista