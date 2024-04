(Di giovedì 25 aprile 2024) LaCesena e il Panathlon Club Cesena (del quale era socio) non dimenticano Paolotra i pionieri indela 5 e a lungo collaboratore dei bianconeri, scomparso il 28 gennaio 2023 a soli 58 anni. Cosìdalle 15 alle 18 verrà disputata la seconda edizione delPaolo, alla presenza dei familiari, proprio nel palazzetto da tempo casa dellaa lui intitolato un anno fa dall’Amministrazione Comunale. In campo ovviamente laCesena, che con due giornate di anticipo si è salvata in A2 Elite e sabato prossimo concluderà un campionato estremamente positivo (dove è stato rispettato l’obiettivo salvezza) ospitando il Cus Molise ormai ai playout. Lagareggerà in ...

calcio a 5 Torna il Memorial paganelli. Oggi la Futsal sfiderà Rimini e Città del Rubicone - La Futsal Cesena e il Panathlon Club Cesena commemorano Paolo paganelli con il secondo Memorial. La squadra si prepara per il triangolare in suo onore, mentre celebra il successo in A2 Elite.ilrestodelcarlino

calcio Prima: il Santarcangelo passa a Sala (0-1), il Riccione cala il poker con i Delfini (4-1) - Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova ...altarimini

Terza Categoria, un altro passo verso la promozione per Atletico Castiglione e Morianese - Nel girone A bene Cascio e Filicaia Diavoli Rossi, teso pari fra New Team e Casciana Poggio. Nel B vincono Vorno e Valfreddana, torna al successo la Trebesto ...luccaindiretta