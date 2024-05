Cairo | progressi nei negoziati per Gaza

Il gruppo palestinese Hamas invia una delegazione al Cairo per riprendere i colloqui per il cessate il fuoco a Gaza . I colloqui per il cessate il fuoco sono andati avanti per mesi senza una svolta decisiva. Hamas invia una delegazione al Cairo Le delegazioni di Egitto, Israele, Qatar, USA e il ... Continua a leggere>>

gaza, media egiziani: «Progressi significativi nei negoziati tra Israele e Hamas». Idf sferra un attacco nella Striscia - Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno sferrato un attacco sulla parte centrale della Striscia di gaza. Lo riferisce Al Mayadeen. Secondo il canale televisivo, alcune persone sono rimaste

gaza, c'è l'accordo Israele-Hamas per la tregua: la conferma palestinese - Semaforo verde sulla tregua a gaza. Hamas avrebbe infatti approvato la prima fase di un accordo per il rilascio degli ostaggi, in cambio di garanzie

M.O., tv egiziana: delegazione di Hamas in Egitto per negoziati - Milano, 4 mag. (askanews) - Una delegazione di Hamas per negoziare un accordo di cessate il fuoco con Israele è arrivata in Egitto, riferisce