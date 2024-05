Gaza - il leader di Hamas Haniyeh apre al cessate il fuoco | Pronti ad un accordo Negoziatori in partenza per Il Cairo anche da Israele

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 2 maggio 2024)sono finalmente vicini ad unper una tregua nei combattimenti a? La cautela è d’obbligo, visti i numerosi fallimenti che si susseguono ormai da mesi. Ma i segnali che sembrano trapelare da entrambi i lati lasciano spazio alla speranza di un’intesa. Nel primo pomeriggio di oggi il capo diin esilio, Ismail, ha confermato che una delegazione del movimento terroristico «verrà in Egitto il prima possibile per completare le discussioni in corso, con l’obiettivo di maturare unche soddisfi le richieste del nostro popolo e fermi l’aggressione». Quanto di più vicino all’impegno per mettere finalmente la firma su unche il mondo attende ormai da mesi. Porremo «spirito positivo nello studiare la ...