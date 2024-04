Allevatori - proteste a Roma per ottenere la nomina del Commissario sulla Brucellosi e la TBC

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Partiranno nella notte di martedi i 50 pacchi di mozzarelle di bufala offerti da 4 caseifici artigianali che accompagneranno una lettera e dei documenti che glie i casari del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino offrono a rappresentanti di Governo, del Parlamento ed ai Segretari di Partito. Fra i destinatari, fra gli altri, si leggono i nomi del Presidente del Consiglio (on.le Giorgia Meloni), dei Ministri Orazio Schillaci e Francesco Lollobrigida, dei segretari dei partiti rappresentanti in Parlamento, dei Presidenti delle Commissioni Agricoltura, Attività Produttive e Sanità di Camera e Senato, dei parlamentari di maggioranza e opposizione che, in maniera unitaria, hanno sottoscritto i documenti di sostegno alle richieste degli. Dopo aver ricordato i due obiettivi posti a ...