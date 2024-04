Vino nel biberon | bimbo di quattro mesi del brindisino in coma etilico Incidente domestico

(Di martedì 30 aprile 2024) Il bambino è stato ricoverato in rianimazione dell’ospedale pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari. Stando all’indagine dei carabinieri la nonna del piccolo,, del, ha versatoinvece dell’acqua per la preparazione del latte in polvere. Ilè finito in. Le sue condizioni sono peraltro in miglioramento. L'articoloneldidelin proviene da Noi Notizie..

