Carabinieri morti a Campagna | c’è la terza vittima | è il 75enne rimasto ferito nell’incidente

(Di lunedì 15 aprile 2024) È morto questa mattina ildi, in provincia di Salerno, Cosimo Filantropia. L’uomo – ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Battipaglia – eragravementestradale nel quale persero la vita i due: il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato scelto Francesco Ferraro. Sale quindi a tre il bilancio delle vittime dell’incidente di otto giorni fa e per il quale è indagata per omicidio stradale la 31enne di, Nancy Liliano. La donna, alla guida di un suv bianco, era stata trovata positiva all’alcol e alla cocaina. “Sono profondamente addolorato per la morte di Cosimo Filantropia – ha detto il sindaco di, Biagio Luongo -. Conosco la sua famiglia al quale rivolgo il mio ...