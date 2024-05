Elude divieto avvicinamento ex moglie - arrestato nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNonostante ildiai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 42enne di Roccapiemonte (Salerno) ha continuato a recarsi nella casa dell’ex. Nella giornata di ieri, a Nocera Superiore, i carabinieri della locale Stazione hannol’uomo, già denunciato in precedenza dalla donna. L’uomo si sarebbe presentato presso l’abitazione della vittima in più occasioni dal 30 aprile al 2 maggio. In particolare, proprio mentre i militari si recavano a casa della exal fine di acquisire le videoriprese lo hanno intercettato ed. È stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.