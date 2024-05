Torre Orsaia - perseguita ex moglie | divieto di avvicinamento

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’1 maggio, a(SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “deldialla persona offesa, con applicazione del braccialetto elettronico” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Vallo della Lucania nei confronti di un 47enne indagato per “maltrattamenti contro familiari o conviventi” nei riguardi della ex. Il provvedimento cautelare è originato dalla querela presentata nei confronti dell’uomo che in diverse occasioni avrebbe maltrattato la vittima. La misura cautelare è ovviamente suscettiva di impugnazione e le accuse cosi formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento. Segui ZON.IT su Google News.