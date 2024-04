Verso Catania-Benevento - etnei già da oggi in ritiro in vista di sabato | squalificato Marsura

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ una vera e propria ultima chiamata quella che attende ilprossimo al ‘Massimino’ contro il. Il mercato posto in essere dalla società etnea la scorsa estate, senza contare gli ulteriori innesti di gennaio, non avrebbero mai fatto immaginare uno scenario simile con i siciliani a serio rischio playout quando all’appello manca solo una giornata al termine della regular season. È vero, a fare da contraltare a questo cammino a dir poco deludente c’è stata la vittoria in Coppa Italia che ha permesso alla squadra di Zeoli di guadagnarsi già il biglietto per i playoff (partendo dalla fase nazionale), ma quell’exploit sarebbe del tutto cancellato in caso di playout, che annullerebbe la qualificazione agli spareggi per la serie B. Una ipotesi, questa, che l’ambiente catanese non vuole prendere ...

Al termine della seduta di rifinitura, l’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventuno calciatori in vista della sfida al Potenza, in programma domani con inizio alle ore 16.15 al “Massimino” e valevole per la trentunesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/2024. Tra gli indisponibili anche Devid Bouah: gli accertamenti diagnostici svolti dopo l’infortunio riportato ad Avellino hanno evidenziato una lesione ... (laprimapagina)

Momenti di tensione allo stadio Euganeo durante Padova-Catania , finale di andata della Coppa Italia di Serie C. Le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire per sedare gli scontri tra le due tifo Serie durante l’intervallo. Un gruppo di ultras etnei è riuscito a sfondare le barriere di protezione e a dirigersi verso il settore dei tifosi veneti, lanciando fumogeni e distruggendo striscioni. Un gruppo ha fatto un’invasione di campo, ... (ilfattoquotidiano)

Mercato immobiliare in Sicilia: nel 2024 crescono i prezzi delle case in vendita, stabile l’affitto - Palermo è la città più cara in cui acquistare casa, più di 1.400 euro/mq di media: tutti i dati di Immobiliare.it Insights.immobiliare

Catania, tentato furto in un negozio in via Etnea: arrestato 48enne - Un pregiudicato 48enne ha tentato di derubare un negozio in via Etnea, ma è stato subito bloccato. Di seguito le dinamiche del reato.catania.liveuniversity

Virgin River: Iniziate le riprese della sesta stagione - Alexandra Breckenridge e Martin Henderson sono tornati sul set della serie romantica di Netflix: la prima foto e tutte le anticipazioni dallo showrunner Patrick Sean Smith.comingsoon