Milan - Attilio Fontana sul sostituto di Pioli | Conte n - vorrei De Zerbi

(Di mercoledì 24 aprile 2024) In casainizia a tenere banco il futuro e in particolar modo il nome del probabiledi Stefano. La stagione del club rossonero è stata considerata ben al di sotto delle aspettative e le critiche nei confronti dell’allenatore sono state furiose. La lista dei papabili è ricca di nomi: da Loptegui a Fonseca, da Gallardo a Galtier. Oggi è circolato anche il nome di Domenico Tedesco, poi Thiago Motta,, Dee addirittura Allegri. La speranza dio è nota per essere una città assolutamente rispettosa delle regole che sono alla base della bellezza dello sport. Io non concepisco che si vada oltre a un’occasione di sfottò. Noiisti abbiamo riconosciuto il merito di chi è stato più bravo”: ...

L’allenatore del Milan , Stefano Pioli , potrebbe rischiare di perdere la Panchina in caso di ko nel derby. In piedi una Pazza idea per il sostituto La sconfitta contro la Roma di ieri sera potrebbe aver messo con le spalle al muro Stefano Pioli . L’allenatore del Milan si è detto molto deluso della ... (dailymilan)

Si avvicina Milan-Inter , partita che lunedì potrebbe decidere le sorti del campionato e incoronare i nerazzurri campioni d’Italia per la ventesima volta nella storia. Un derby particolare per Stefano Pioli , che guiderà i suoi da ‘esonerato’. Nel mentre si lavora al sostituto che sembrerebbe non ... (inter-news)

milan, Attilio Fontana sul sostituto di Pioli: “Conte no, vorrei De Zerbi” - In casa milan inizia a tenere banco il futuro e in particolar modo il nome del probabile sostituto di Stefano Pioli. La stagione del club rossonero è stata considerata ben al di sotto delle ...calcioweb.eu

CDS - Napoli, per l'attacco in pole position c'è David, il Lille lo valuta circa 50 milioni di euro - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, Jonathan David, attaccante del Lille, resta in pole position nelle preferenze del Napoli come sostituto di Victor Osimhen: "Il primo nome venuto fuo ...napolimagazine

Calafiori, Juve in pressing: il Bologna "studia" il sostituto - Riccardo Calafiori, difensore centrale classe 2002 del Bologna, è sempre più il primo obiettivo della Juventus per sostituire il partente Alex Sandro: come riportato ...tuttojuve