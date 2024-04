Atletica | Zaynab Dosso pronta a riscrivere i record anche all’aperto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 aprile 2024) Meeting, Europei ed Olimpiadi: per tutti gli atleti questa seconda parte di 2024 che dà il via alla stagione outdoor sarà di sicuro parecchio impegnativa, mamolto stimolante. A maggior ragione per chi ha già dimostrato di essere pronto odurante la fase indoor, riscrivendosugara dopo gara. Tra queste persone c’è ovviamentela campionessa italiana dello sprintche dopo aver sfiorato addirittura un crono da sotto i 7? sui 60m, adesso punta a portarsi sotto gli 11? nei 100m. Tempi che almeno in linea teorica sono ormai nelle sue corde e non resta dunque che provare a metterli in pratica. Intanto la velocista ha parlato ai microfoni della Gazzetta di Reggio in vista di questa lunga stagione....