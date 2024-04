Atletica Cus | al via la stagione all’aperto A Cento ecco le prime medaglie

(Di sabato 6 aprile 2024) E’ iniziata in settimana alaoutdoor degli atleti del Cus Ferrara con il primo Meeting provinciale di primavera dedicato alle categorie giovanili dei Ragazzi/e (anni 2011-‘12) e Cadetti/e (anni 2009-‘10) e con una gara combinata dedicata agli Esordienti under 10. La migliore prestazione è arrivata dalla più giovane della spedizione cussina, Giorgia Zanzi, primo anno nella categoria Ragazze, che ha vinto la gara dei 60 m con l’ottimo tempo di 8”9, superando Emma Caleffi ed Eva Roncati dell’Bondeno, entrambe con il tempo di 9”2. Nella stessa gara, Sara Botti ha corso in 9”8 piazzandosi ottava. Altra vittoria è arrivata da Sofia Benericetti nel salto in lungo Ragazze, che ha saltato 3,83 m battendo Micol Piazzi (Atl. Copparo) con 3,64 m e Cecilia Delfino (Polisportiva Centese) con 3,52 m; l’altra cussina Malena ...

