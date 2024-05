L' Atleta di Fano ritorni in Italia |  la sentenza della Corte europea dei Diritti umani

Tutti i Live Serie A Serie B Champions League Europa League Formula 1 Moto GP Altri sport Drive Up - Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Amici Grande Fratello Sanremo 2024 Adesso Teatro Mostra del Cinema di Venezia Festival di Cannes L'Isola dei Famosi Vernice Coming Soon ...

Continua a leggere>>

L’atleta di Lisippo può tornare a casa, ovvero a fano: sentenza storica della Corte di Strasburgo - L’Italia ha tutto il diritto di confiscare e chiedere la restituzione della statua greca in bronzo dell’atleta Vittorioso attribuita a Lisippo, detto anche atleta di fano, che si trova attualmente nel ...

Continua a leggere>>

fano - La Corte di Strasburgo: "Il Getty Museum restituisca all’Italia la statua del Lisippo" - fano - L’Italia ha tutto il diritto di confiscare e chiedere la restituzione della statua greca in bronzo dell’atleta vittorioso attribuita a Lisippo che si trova attualmente nel museo della la villa ...

Continua a leggere>>