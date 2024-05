Dove si trova l’Atleta di Fano? Vi spieghiamo la storia dell’opera contesa tra USA e Italia che deve tornare qui

(Di giovedì 2 maggio 2024)di, preziosa statua greca datata tra il IV e il II secolo a.C attribuita allo scultore Lisippo, siattualmente nel museo della Villa Getty a Malibù, in California. Tuttavia, secondo quanto stabilito poche ore fa dalla Corte europea dei Diritti umani di Strasburgo, l’ha tutto il diritto di chiedere la confisca. Respingendo di fatto il ricorso presentato dalla fondazione Paul Getty per violazione della protezione della proprietà. Si mette quindi fine a un contenzioso lunghissimo e pieno di colpi di scena. Totale deldi(fonte: Wikipedia)LadeldiIl bronzo fu scovato da un pescherecciono nel 1964. Il ...

Sale alta l’attesa per la finale della Coppa Italia 2024 : ecco le informazioni sui Biglietti , i prezzi , dove trovarli e come acquistarli . Non sono ancora stati resi noti i dettagli sui tagliandi dell’atto conclusivo della Coppa nazionale sponsorizzata Frecciarossa, visto che non conosciamo ancora ... Continua a leggere>>

Nel Lazio, a meno di un’ora da Roma , arroccato su una montagna di Tufo, si trova il borgo delle streghe . Il paese è Calcata, in provincia di Viterbo, nel parco della valle del Treja. Si tratta di un piccolo e stupendo borgo medievale considerato un luogo magico, in cui si racconta vivano hippy ... Continua a leggere>>

Recensione Dyson 360 Vis Nav: pulizia perfetta e grande semplicità d’uso | VIDEO - Il mercato dei robot aspirapolvere non è mai stato così ricco di opzioni e sviluppi tecnologici come negli ultimi anni. Un panorama ricchissimo di alternative che però, in fin dei conti, poco si disti ...

Continua a leggere>>

Addio al leggendario “Destriero”. La nave mito del “Nastro Azzurro” (costruita alla Spezia) sarà demolita in Germania - Corsa vana, che adesso è finita su un binario morto. Il leggendario e velocissimo Destriero verrà infatti demolito in Germania, dove si trova in stato di abbandono da anni. La nave voluta dal 1992 dal ...

Continua a leggere>>

Voto agli studenti fuorisede, è necessario presentare la domanda entro il 5 maggio. Ecco tutto quello che c’è da sapere - Due modalità di voto previste in base alla circoscrizione di appartenenza. Per la prima volta gli studenti fuorisede potranno votare nella città dove studiano ...

Continua a leggere>>