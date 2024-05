Piazza di spaccio nel Salernitano - eseguiti otto provvedimenti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiQuattro persone arrestate mentre per quattro è scattato il divieto di dimora. E’ questo il bilancio dell’operazione condotta all’alba di oggi dal Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore. Gli arrestati sono indiziati a vario titolo responsabili di tentata estorsione, detenzione edi sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi comuni da sparo e da guerra (Kalashnikov), commessi tra giugno 2021 e luglio 2022. L’operazione ha interessato i comuni di Nocera Superiore, Castel San Giorgio, Scafati, Nocera Inferiore, nel, a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli e in un altro comune del territorio nazionale in cui una delle persone coinvolte è rinchiusa, per altra causa, in un istituto penitenziario. Secondo quanto emerso delle indagini era stata allestita unadi ...