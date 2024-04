Pianese promossa con una giornata di anticipo Seravezza ko - gli amiatini tornano in serie C

(Di lunedì 29 aprile 2024)pozzi 2POZZI (5-3-2): Lagomarsini; Salerno, Lopez Petruzzi (40’ st Mugelli), Mannucci, Coly, Ivani; Putzolu (44’ st Delorie), Simonetti (26’ st Granaiola), Sforzi (16’ st Brugognone); Benedetti, Camarlinghi. All. Amoroso.(3-4-2-1): De Fazio; Remy, Polidori, Lo Porto (16’ st Gagliardi); Boccadamo, Simeoni, Proietto (23’ st Miccoli), Di Martino (42’ st Morganti); Mastropietro (21’ st Bramante), Ledonne; Mignani (46’ pt Kouko). All.Prosperi. Arbitro: Dorillo di Torino. Reti: 3’ pt Simonetti, 24’ Ledonne rig., 28’ Camarlinghi; 28’ st Kouko, 35’ Bramante.– La Versilia e ilportano bene allache come 5 anni fa festeggia la salita in C contro i verdazzurri in terra versiliese (nel 2019 però a Forte ...

