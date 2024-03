“Canzone troppo politica” | Israele modifica il testo del brano per partecipare all’Eurovision Song Contest 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) L’Ente televisivo israeliano Kan, nel tentativo di garantire la partecipazione alla prossima edizione dell’Eurovision a Malmö, in Svezia, ha deciso di apportare modifiche a due canzoni sottoposte in precedenza all’Ebu (European Broadcasting Union): “Abbiamo deciso di accogliere il consiglio giunto dal capo dello Stato, Isaac Herzog, ossia di apportare gli aggiustamenti necessari per consentire chesia presente sul palco dell’Eurovision”, ha fatto sapere, come riporta l’Ansa. In un primo momento la scelta era ricaduta sullaOctober Rain, che era apparsa contenere riferimenti politici, mentre è in corso la guerra frae Hamas iniziata con i massacri del 7 ottobre. Kan ha ora chiesto agli autori delin questione e a quelli di Dance Forever (lagiunta seconda nella ...