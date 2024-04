Classi separate per alunni con disabilità - parte una petizione per chiedere di ritirare la candidatura di Vannacci alle prossime elezioni europee

“ Perché tornare indietro? Mi sembra una cosa senza senso” . Arriva da Beatrice Vio Grandis, o più semplicemente “ Bebe “, questa replica alle parole del neo candidato alle Europee Roberto Vannacci , secondo cui a scuola dovrebbero esserci “Classi separate per i disabili” per aiutare “i ragazzi con ... Continua a leggere>>

Argentin (PD) contro Vannacci: ""Giù le mani dai disabili" - La consigliera del Partito Democratico del quattordicesimo municipio ha replicato al candidato alle Europee della Lega che ha parlato di divisioni per capacità degli studenti ...

Vannacci, Maimone: ''Comunica discriminazione e odio sociale. Razzismo, derisione e bullismo sono sfacciatamente ostentati'' - ''No, Generale, non si può usare la parola per ferire ed umilare la dignità umana. Non si può veicolare la pedagogia dell'odio! Legga Fromm, legga il Vangelo!'', dichiara il giornalista Biagio Maimone ...

Rivolta contro Vannacci: "Disabili in classi separate Aggressione ai pilastri democratici" - Un gruppo di amministratori locali ed ex parlamentari del centrosinistra ribatte alla proposta del generale candidato per la Lega alle europee. La richiesta a tutte le forze politiche di prendere le d ...

