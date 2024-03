Domenica In | gli ospiti di oggi 17 marzo 2024 e il ricordo di Gabriella Ferri

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 17 marzo 2024) Nella nuova puntata diIn in onda17, Mara Venier avrà comeAlessandra Mussolini, Michele Zarrillo, Amedeo Minghi, Seva Borzak Jr (figlio di), Syria, Pino Strabioli e Max Giusti. La puntata del programma di Rai 1 ci porterà dunque a parlare di attualità, ma anche e soprattutto musica e spettacolo. Alessandra Mussolini da giovane con sua zia, Sophia Loren – foto di Rick Maiman – GettyImagesAlessandra Mussolini sarà in studio per parlare del suo romanzo autobiografico, Il gioco del buio, uscito da poco in libreria. Immaginiamo che parlerà del suo percorso politico e delle figure familiari più importanti della sua vita, da sua madre Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren, al padre Romano. La Venier ricorderà anche...