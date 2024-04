Aquila domenica a Livorno Nel ricordo di Ballerie non solo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 aprile 2024) Arezzo, 05 aprile 2024 – Ava in scena la sfida fra gli amaranto di casa ed il Montevarchi, sfida che si giocherà a porte chiuse. Parlare della città labronica significa comunque aprire una grande fetta di storia aquilotta e dei suoi protagonisti più grandi. In cima alla piramide Costanzo "Lupo" Balleri, il tecnico amato più di tutti a Montevarchi. Ma...come dimenticare il grandissimo Giovanni Busoni, centravanti che dal Valdarno spiccò il volo per una carriera straordinaria e che la società rossoblù cedette al Torino per una cifra al tempo ragguardevole. Ma come hanno ricordato gli storici Leonardo De Nicola, Dimitri Lepri e Lorenzo Piovosi, l'elenco dei giocatori livornesi in maglia aquilotta non si ferma qui: i due Lenzi, Trento Loretti, capitan Ivo Isetto, Pini Paolo e Pini Mauro, Cabella, Scotto, Bertolotti, Ramacciotti, Taddeini. ...