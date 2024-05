Viola come il mare 2 - anticipazioni prima puntat - Francesca Chillemi e Can Yaman sono fratellastri?

(Di venerdì 3 maggio 2024)il2 ritorna su Canale 5. Ledellaa della serie ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, e ambientata a Palermosuccose, e promettono colpi di scena.e Cantornano sul piccolo schermo e da parte del pubblico c

Grandi numeri per l’esordio della nuova stagione di “ VIOLA COME il MARE ” con Francesca CHILLEMI e Can YAMAN . Così Mediaset e Lux Vide festeggiano gli ascolti. La prima puntata della serie è stata vista da quasi 4 milioni di spettatori ...

“Viola come il mare” , a gonfie vele l’esordio della nuova stagione . La prima puntata sfiora 4 milioni di telespettatori Grandi numeri per l’esordio della nuova stagione di “Viola come il mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman. La prima ...

Can Yaman festeggia con successo il debutto di “Viola come il mare 2”: la prima puntata registra quasi 4 milioni di spettatori Can Yaman amato e talentuoso, insieme a Francesca Chillemi hanno registrato un meraviglioso ed importante traguardo. I ...

Le meraviglie nascoste delle isole Kornati: tra mare, storia e delizie culinarie - Le meraviglie nascoste delle isole Kornati: tra mare, storia e delizie culinarie - Scopri l'arcipelago croato dove la natura e la storia si fondono in un'esperienza unica. Le Isole Kornati, un gioiello incastonato nel cuore dell'Adriatico in Croazia, ti attendono per un viaggio indi ...

Mare Fuori 5, basta con i look da criminali: si ritorna alle origini - mare Fuori 5, basta con i look da criminali: si ritorna alle origini - «A Di Martino dico che “mare fuori” ha bisogno di essere rifondata», spiega ... Tre i nuovi ragazzi attesi nell’istituto penitenziario minorile, come anticipato dai casting, a cui ha partecipato anche ...

La Classe J24 è pronta per la Regata Nazionale J24 - La Classe J24 è pronta per la Regata Nazionale J24 - Gradito ritorno della Classe J24 nelle splendide acque trentine del lago di Caldonazzo a Pergine Valsugana in Località Valcanover ...